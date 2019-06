Jay-Z est le premier milliardaire du hip-hop!

Jay-Z vient d'être certifié premier milliardaire du hip-hop par le magazine Forbes.

De trafiquant de drogue de Brooklyn, à grand magnat de l'industrie musicale, Jay-Z, ou la plus grande ascension de l'histoire du rap, vient d'être officiellement couronné premier milliardaire du hip-hop.

Selon un article rédigé par Zack O'Malley Greenburg, rédacteur en chef du magazine Forbes, le boss de Roc Nation "a accumulé une fortune de 1 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des rares artistes à devenir milliardaire et le premier artiste hip-hop à l'être".

Son immense fortune, Jay-Z la doit à son sens aguerri des affaires. Entre ses transactions fructuceuses dans le domaine de l’alcool, ses placements en bourses, ses collections d’œuvres d’art, sa marque de vêtements Rocawear, ses investissements dans la pierre, ou encore, sa plateforme de téléchargement TIDAL, son label Roc Nation, ainsi que son vaste catalogue musical, il faut dire que le mari de Beyoncé n'a pas lésiné en moyen pour grimper l'échelle sociale.

Effectivement, les liquidités et les investissements de HOV s’élèvent à 220 millions de dollars, sa participation dans les célèbres enseignes d’alcool D’Ussé et Armand de Brignac s’élève à 410 millions de dollars. De plus, la plateforme TIDAL rapporte aujourd'hui plus de 100 millions de dollars, Roc Nation, label qui produit notamment Rihanna, vaut 75 millions de dollars, mais aussi, la discographie de Jay-z s'évalue à 75 millions de dollars, sa collection d'art en amasse 70 millions , enfin, ses investissements immobiliers totalisent la coquette somme de 50 millions de dollars, rien que ça !

Beyoncé et Jay-Z possèdent plusieurs propriétés. Après la naissance de leurs jumeaux, Rumi et Sir, en 2017, ils ont acheté deux nouvelles maisons: un manoir sur la côte est, à East Hampton, de 26 millions de dollars et un domaine sur la côte ouest, à Bel Air de 88 millions de dollars. Jay possède également un penthouse dans le quatier huppé de Manhattan: Tribeca, qu’il a acheté pour la modique somme de 6,85 millions de dollars en 2004.

Cependant, Shawn Carter, de son vrai nom, a encore beaucoup de chemin à faire s’il veut figurer parmi les hommes les plus riches du monde. Selon un aticle de Forbes publié en mars dernier, la liste des personnes les plus riches de la planète se termine à la 215ème place avec le couturier Ralph Lauren qui a une fortune de 6,9 ​​milliards de dollars . La première place est attribuée à Jeff Bezos, PDG d’Amazon, dont le capital s'élève à seulement 138 milliards de dollars. Bill Gates, quant à lui, se retrouve toujours dans le triangle d'or, cette année, il se place au deuxième rang avec 96,5 milliards de dollars.

Tout de même, le parcours de Jay-Z reste exceptionnel, il montre qu'aujourd'hui le domaine du rap, qui était longtemps négligé par certains, est devenu un business tout aussi important que les autres. Partir de rien pour finir au sommet, c'est ce que Jay-Z nous a prouvé.

Peinda.B.