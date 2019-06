YNW Melly : Les familles de YNW Juvy et YNW Sakchaser veulent sa condamnation à mort !

L’entourage de YNW Juvy et YNW Sakchaser disent que YNW Melly mérite la peine de mort.

YNW Melly risque actuellement la peine de mort s'il est reconnu coupable des meurtre de ses anciens associés, YNW Juvy et YNW Sakchaser, en 2018. Les familles des deux défunts parlent de la situation et disent croire que la punition est juste pour le crime.

Ce dimanche, les représentants des familles des victimes se sont exprimés au sujet de cette affaire : "Si l'État de Floride estime que la peine de mort est justifiée dans ce cas, nous l'appuyons à 100%".

L’avocat de la famille de YNW Sakchaser ajoute que : "YNW Melly devrait ressentir la même peur et la même panique qu’il a provoquées avec tant de brutalité en toute âme et conscience envers ses victimes innocentes".

Jamell Demons, de son vrai nom, a été inculpé de meurtre au premier degré de Juvy et de Sakchaser en novembre dernier. Les procureurs croient que Melly a tué les deux victimes, puis a tenté de faire passer la scène de crime pour une banale fusillade au volant. De plus, ils soupçonnent Melly d’avoir employé YNW Bortlen pour assister au crime et conduire les victimes à l'hôpital. Les deux hommes ont été arrêtés en février et inculpés du rôle qu'ils auraient joué dans ces meurtres.

Depuis, le rappeur qui vient d’être certifié double disque de platine, ne cesse de clamer son innocence, il affirme que les autorités ne disposent pas d'arme du crime, de témoins, ou encore, de preuves ADN.

La semaine dernière, Melly a déposé une requête pour être libéré sous caution en attendant son procès. Le poulain de Kanye West risque de passer le restant de sa vie derrière les barreaux et les familles des victimes s’unissent afin qu’il purge la peine maximale.

Peinda.B.