Lil B sort 855 titres et 11 mixtapes en une seule fois !

Vous avez dit “productivité” ? Lil B en sait quelque chose.

Du haut de ses vingt-neuf ans, l’un des auteurs du hit “Vans” fait un retour pour le moins fracassant. Celui qui a occupé les devants du rap game américain entre les années 2009 et 2015 s’était fait un peu plus discret récemment. En réalité, l’artiste était en pleine ébullition créative… puisqu’il vient de balancer onze mixtapes d’un coup, soit huit-cent-cinquante-cinq morceaux… rien que ça !



De quoi compenser le presque silence de la part du membre du groupe The Pack, et peut être rendre fous ses fans, face à une telle quantité de nouveaux (pour la plupart) sons désormais à leur disposition. Le MC californien va clairement faire des heureux et sûrement même des envieux chez les autres artistes et acteurs de la culture urbaine notamment.





Les onze mixtapes sont réparties en huit volume, chacun composé de cent-une chansons. Une prestation historique, partagée sur le compte Instagram du rappeur, pas peur fier d’en être l’auteur. Une immense surprise, disponible sur toutes les plateformes de streaming, pour le bonheur du plus grand nombre ! Alors, plutôt qualité, quantité ou les deux ? On vous laisse en juger.

-Anaïs Koopman