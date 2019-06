Soulja Boy tease son retour de prison !

Le rappeur assure qu’une fois sorti de sa cellule, il fera le ''meilleur come-back de l’année''.

Le rappeur âgé de vingt-huit ans se trouve actuellement derrière les barreaux, à Los Angeles. Condamné à deux-cent-quarante jours de prison, l’artiste aurait violé ses conditions de probation. Huit mois fermes pour Soulja Boy, donc, qui avait initialement été puni pour port d’arme illégale, puis accusé d’enlèvement et de séquestration de son ex-petite-amie lors de sa période de probation. Malgré tout, il continue de teaser sa musique et annonce le “meilleur come-back de 2019” dès sa sortie de détention. Rien que ça.



Apparemment dans un bon état d’esprit, Soulja Boy a donc partagé son enthousiasme dans une vidéo postée sur son compte Instagram, affirmant qu’un album est en chemin; tout comme des “chaussures” et un “film”. Celui qui avait déjà lancé sa marque de montre semble apprécier la démarche d’entrepreneur et essayer à d’autres activités que le rap. Il n’en oublie pas pour autant de poser son flow et on a hâte d’en entendre davantage.

Soulja Boy a également remercié ses fans, qui le réconfortent depuis l'extérieur à l’aide de lettres de soutien. Il n’a pas manqué d'enchaîner sur la suite, qui implique également une tournée… après avoir complété les deux-cent-cinquante-six jours de service communautaire qui l’attende à la sortie. Or, selon lui, il s’agit d’ “un petit pas en arrière pour un immense retour”...

-Anaïs Koopman