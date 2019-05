Drake et Future seraient prêts à sortir ''What a Time to Be Alive 2'' !

Après de nombreuses rumeurs, un deuxième projet de Drake et Future devrait voir le jour.

Il y a un mois, on pensait pouvoir s’attendre à un projet entre le Champagne Papi et J.Cole, après qu’ils aient partagé une scène londonienne, à la fin de la tournée “Assassination Tour” de Drake. Finalement, il semblerait que ce dernier soit plutôt concentré sur la suite de “What a Time to Be Alive”, aux côtés de Future.





Une suite très attendue, depuis 2015, année de la sortie de “What a Time to Be Alive”... et qui fait l’objet d’une rumeur relancée par un compte Instagram. Sur ce dernier, le deuxième volet de la collaboration de Drizzy et Future serait bientôt disponible sur les plateformes de streaming… Si la photo qui faisait guise de “preuve” selon le fondateur du compte Instagram en question, @freebandzhndrxx, a été supprimée depuis, il a également souligné le fait que Future aussi a débarrassé son feed de tout post. Seule une vidéo, noire, contribue au mystère.





Une manière pour lui de faire table rase du passé, pour mieux annoncer la suite ? C’est ce que le plus grand nombre espère, surtout après que les deux rappeurs, réunis lors d’une interview, avaient confirmé que c’était “déjà prêt”, bien que “top secret”. En attendant d’en savoir plus, les fans de Future peuvent toujours prendre leur mal en patience en réécoutant son dernier titre “Be Encouraged”...

-Anaïs Koopman