Nipsey Hussle : sa mission continue !

Même après son décès, Nipsey Hussle continue d’oeuvrer pour le bien.

Alors qu’un projet entre YG et Nipsey Hussle devrait bientôt voir le jour, ce dernier continue de régner après son décès et en bien. Une campagne, intitulée “#TimeDone”, permet de perpétuer la mission débutée par Nipsey Hussle de son vivant.



Ce dernier avait mis en place des actions et des mouvements pour aider les autres. C’est d’ailleurs alors qu’il aidait un ami tout juste sorti de prison qu’il a été assassiné devant son magasin de vêtements de Marathon. La fameuse campagne avait été créée par le rappeur lui-même entouré d’autres californiens, pour la sécurité et la justice. Elle visait plus particulièrement à soutenir les américains ayant un passé criminel. Il s’agit notamment d’aider à leur réinsertion, aussi bien professionnelle que dans la société.

Le rappeur s’était justement exprimé sur la question, affirmant que cela n’avait “aucun sens” de “pénaliser” des personnes après qu’elles aient “payé leur dette” en prison. Il avait notamment mentionné des membres de son cercle amical et familial, qui avaient connu ce genre de situation. Le compte Instagram du mouvement, nommé “Safe and Just”, affiche donc une photo de l’artiste. La légende affirme que Nip avait participé au lancement de #TimeDone et que les membres de l’organisation “s’assureront que l’héritage du travail (de Nip) pour leur communauté perdurera.”

Un bel hommage pour celui qui comptait lancer un second mouvement, similaire au Black Lives Matter…

-Anaïs Koopman