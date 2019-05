Mike Tyson prend la défense de 2Pac !

Clashé par Wack 100, 2Pac est défendu par Mike Tyson.

Après s’être clashé avec le boxeur Wack 100, l’ancien boxeur américain Mike Tyson revient sur cette altercation, durant laquelle Tupac avait été mentionné… en de mauvais termes. Mike Tyson a cependant pris sa défense.



Les faits se sont déroulés dans les studios du podcast HotBoxin de Mike Tyson, dans lequel Wack 100 était invité. Une occasion pour ce dernier de vivement critiquer à plusieurs reprises le rappeur disparu il y a des années, ainsi que sa mère. Choqué par ses propos, l'animateur du podcast a confronté son invité avant de lui donner un bon coup de poing.



Un incident confirmé par Mike Tyson lui-même, aussi bien via ses réseaux sociaux qu’au téléphone par la suite. Wack 100, quant à lui, ne s’est pas non plus gêné pour affirmer que Mike Tyson avait “frappé le premier”... après avoir posté une vidéo de médicaments antalgiques, qui seraient plus puissants que de la codéine ! Mike Tyson, visiblement fier d’avoir défendu Tupac Shakur, s’est par la suite affiché à ses côtés à travers une vieille photo, également posté sur son compte Instagram. Un cliché légendé d’une phrase provocante : “tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’il se fasse frapper à la bouche, n’est-ce pas Wack 100 ?”.





Un clash qui nous rappelle celui qui oppose Kaaris à Booba, alors que ce dernier a justement défendu Tyrone Spong après sa propre altercation avec le boxeur Tony Yoka… La boxe, le nouveau ring du clash sur les réseaux sociaux ? C’est en tout cas ce que nous laissent croire ces acteur du monde du combat… et du rap.

