Eminem : sortie d'un featuring inédit avec Proof !

DJ Tim Westwood a retrouvé un freestyle de Eminem et Proof dans ses archives.

Tim Westwood, DJ et ancien présentateur de l’émission Pimp My Ride au Royaume-Uni, s’est promené dans son répertoire de freestyles apparemment sans fin et en a sorti un bijou : un extrait inédit de Eminem et de Proof, membre de D12 récemment disparu.

Proof, de son vrai nom Deshaun Dupree Holton, a été tué en 2006, il est un personnage emblématique de la scène rap de Détroit, notamment grâce aux sessions Open Mic qui ont révélées Em, ou encore, Slum Village.

Le dernier freestyle de Stan a été présenté dans un show de Tim Westwood datant de 2009. Cette vidéo avec Proof est encore plus ancienne, et met en vedette Slim Shady au plus fort de ses débuts dans le monde des enfants terribles du hip-hop. Un kickage énervé qui traite des retombées de la célébrité et de l’entourage malsain que cela engendre :

"Oublie la controverse qui m'entoure, et tous ces faux-culs de la presse qui sont autour de moi, m’harcèlent. Mais je n’en ai rien à faire car je fume de la weed, vous ne voulez rien de moi !"

Eminem était un habitué du Westwood’s show à cette époque, passant souvent en studio avec les autres membres de D12. Westwood avait déjà partagé un freestyle avec Dirty Harry qui comportait de nombreuses phases sur le point de devenir célèbres.

Une pépite trouvée par Westwood qui assoit encore plus le talent de kickeur invétéré de Marshall Bruce Mathers III !

Découvrez la perle trouvée par Tim Westwood, où Eminem supplante la concurrence avec une improvisation mythique datant de 1999, ci-dessous.

Peinda.B.