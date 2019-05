YG : bientôt un projet avec Nipsey Hussle ?

Une façon pour YG de faire perdurer la puissance de Nipsey Hussle...

La disparition de Nispey Hussle fin mars dernier continue de faire du bruit, aussi bien au niveau de sa famille, qui s’est disputée la garde de sa fille; que de son public attristé par son décès. Le milieu musical aussi souhaite faire durer Nipsey Hussle, au-delà de sa mort. Dans ce sens, le rappeur californien YG lui rend hommage, en mentionnant un projet commun avec Nipsey Hussle.

C’est au micro de l’émission radio “Real 92.3” basée à Los Angeles, ville où Nipsey Hussle a trouvé la mort, que YG a affirmé à DJ Hed et Bootleg Kev avoir produit des morceaux en studio avec le rappeur tué devant son magasin de Marathon. Il a également confirmé l’idée de le publier, afin de partager ces créations communes avec l’immense fanbase de l’artiste disparu notamment. Ce fameux projet serait intitulé “2 of Amerikkka's Most Wanted” devrait donc voir le jour tôt ou tard et ravir de nombreux auditeurs empreints de nostalgie.

N’oublions pas que YG a tout juste sorti son dernier album “4real 4real”, disponible depuis le 24 mai dernier. Si ce projet n’inclut pas Nipsey Hussle, il s’est engagé à reverser un pourcentage des recettes de l’album à ses enfants. Concernant la fille de ce dernier en particulier, âgée de dix ans seulement, sa garde a été confiée à la soeur de Nipsey, Samantha Smith.

Une réelle preuve d'attachement à son ami disparu, avec qui de belles choses se profilaient... Choses qui, grâce à lui, devraient voir le jour malgré le décès de Nispey Hussle.

-Anaïs Koopman