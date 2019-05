Damso : son retour prochain, aux côtés de Brvmsoo ?

Un come-back qui s’annonce lourd pour Damso… et Brvmsoo !

De retour en studio depuis peu, Damsodems fait de plus en plus de bruit après quelques mois de silence, parfois douloureux pour sa large fanbase. Deux semaines après avoir balancé un simple “j’y retourne” sur Instagram à l’intention de ses followers impatients, celui qui est aussi apparu dans le trailer du film “Les étoiles vagabondes” de Nekfeu s’emble s’associer à Brvmsoo pour une collaboration à venir…



C’est une photo efficace des deux rappeurs réunis en studio qui a vite mis la puce à l’oreille de nombreux fans du rappeur belge aux quatre projets à succès et du jeune Brvmsoo, auteur des tracks “Die Bye Bye” et “Un jour” en featuring avec Royce notamment. C’est ce dernier qui a posté l’image annonciatrice d’une probable collaboration qui s’annonce lourde si elle se fait vraiment, légendée d’un efficace “je reviens bientôt comme convenu”. Le sourire aux lèvres, Brvmsoo a l’air aux anges et semble tout aussi fier et enthousiaste de nous faire part de ce qui semble se tramer entre les deux…

Un semblant de nouvelle auquel on a envie de croire, depuis le retrait de Damso de la scène, après une date explosive à Bercy, en décembre dernier. “Parti vivre un peu”, Dems a pris du recul depuis et semble préparer de nouvelles choses aussi bien avec Brvmsoo qu’avec son producteur et DJ Ritchie Santos, avec qui il s’est affiché en studio également, dans sa story Instagram. En attendant d’entendre plus, on pourra sûrement le retrouver sur grand écran dans “Les étoiles vagabondes”... dès le 6 juin prochain.

-Anaïs Koopman