Booba : il dévoile la date de sortie et le spot publicitaire de DCNTD !

Vous pourrez bientôt vous habiller en DCNTD, la nouvelle marque de B2O.

Roi du teasing, le Duc de Boulogne n’a pas omis de nous présenter sa nouvelle marque de prêt-à porter DCNTD, pour “Disconnected” (“déconnecté”). Entre deux extraits de morceaux inédits dont “Arc-en-ciel” disponible depuis peu, le rappeur avait déjà annoncé le lancement de cette nouvelle marque. Il ne manquait plus que sa date de sortie ainsi qu’un spot publicitaire efficace. Finalement, ces informations sont désormais disponibles pour les nombreux fans et followers de l’artiste.

Le rappeur et entrepreneur actuellement basé à Miami n’oublie pas pour autant l’octogone qui lui permettra d’affronter Kaaris sur le ring : il a prévu une ligne de vêtement dédiée au combat tant attendu, qui aura lieu en décembre 2019 en Suisse. Une collection qui sera lancée sous la marque de DCNTD, après l’abandon de sa première marque de clothing Unküt. Afin de nous donner envie, Booba a balancé le spot de publicité tant attendu par le plus grand nombre via son compte Instagram.

Alors que la boutique en ligne était déjà disponible, Booba a aussi communiqué la date d’ouverture d’un pop-up store entre le 7 et le 9 juin prochain au 56 rue Notre Dame de Nazareth, dans le troisième arrondissement de Paris. Plus que quelques jours avant de pouvoir s’habiller en B20 via DCNTD !

-Anaïs Koopman