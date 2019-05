Tupac : une série documentaire en son honneur bientôt disponible !

Du jamais vu dans le reportage basé sur Tupac.

Ce ne sera pas le premier, sûrement pas le dernier non plus. Après la sortie de plusieurs documentaires sur la vie du mythique Tupac Shakur, ses héritiers ont accepté la réalisation d’un nouveau reportage sur le rappeur, poète et acteur américain. Une nouvelle qui tombe quelques semaines après l’annonce de la condamnation à dix ans de prison d’un des meurtriers présumées de Tupac, décédé le 13 septembre 1996 à l’âge de vingt-cinq ans.

C’est le réalisateur Allen Hughes, également auteur du film culte “Menace II Society” ou encore du documentaire “The Defiant Ones” portant sur les histoires de Jimmy Lovine et de Dr.Dre, qui se chargera de la série documentaire autour de 2Pac, épaulé par la succession de ce dernier, incluant le fils de Suge Knight, Suge Knight Jr. En effet, elle partagera avec le réalisateur et les téléspectateurs des titres et écrits de Tupac, incluant également des poèmes… tant d’éléments encore inconnus du grand public.



Un cadeau fait par les proches de Pac, qui ont mis du temps à accepter de léguer cette partie de l’artiste disparu, d’après une interview donnée par Allen Hughes il y a un an au média américain The Wrap, dans laquelle il affirmait que “la famille et les héritiers étaient très regardants quant au fait de sortir les choses de leur contexte, dès lors que Pac est présenté avec une arme dans la main”, dans le documentaire “The Defiant Ones”.

Finalement, les intéressés ont changé d’avis et accepté la production de cette série de cinq épisodes, basée sur des documents, désormais plus exclusifs. Si on ne connaît pas encore la date de sortie ni le nom que prendra la série documentaire, on a hâte d’en découvrir davantage sur la vie de Tupac Shakur.

-Anaïs Koopman