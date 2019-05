Cardi B: un show télévisé en préparation!

Cardi B prépare une émission de télé-réalité.

En tant que business woman avérée, Cardi B souhaite conquérir tout le domaine du divertissement et pour cela rien de mieux que s’approprier le petit écran avec sa propre émission

Bardi de déposer des documents juridiques justifiant sa réclamation pour posséder le nom "Bocktails with Cardi B".

En ce qui concerne le principe, selon les documents relatifs à la marque, Mrs. Offset revendique "des services de divertissement consistant à fournir des épisodes en cours destinés à la distribution par la télévision et sur Internet, mettant en vedette des célébrités et des artistes".

La maman de Kulture ne souhaite pas que "Bocktails with Cardi B" soit seulement une émission télévisée, elle veut en faire un empire grâce au merchandising. La Queen of Bronx demande l'exclusivité sur les vêtements: les chemises, les t-shirts, les pulls molletonnés, les chapeaux, les casquettes, les chaussures, les jupes, les robes, les chemisiers, les pulls, les pantalons et les shorts, Cardi B veut avoir la main mise sur tout!

Mais aussi, elle veut utiliser le nom pour les "boissons alcoolisées, à l'exception de la bière et des boissons contenant de la bière".

"Bocktails with Cardi B" a un succès prometteur car Cardi B est sans filtre, et on le sait si elle fait sa propre émission les coulisses de sa vie privée seront entièrement dévoilés, de quoi attiser la curiosité des fans.

Celle qui a fait ses débuts dans la télé-réalité Love & Hip Hop est prête à faire de son nom une griffe internationale.

Peinda.B.