Meek Mill vers un nouveau procès ?

Ce serait à l’avantage de Meek Mill.

Depuis quelques jours, on entend que parler de lui ! Meek Mill vient de teaser un lourd projet avec Jay-Z et Eminem et d’apparaître dans le huitième clip de l’album fraîchement sorti de Dj Khaled aux côtés de Lil Baby, avec qui il feature dans le son “Weather the storm”. Après avoir été honoré par sa ville, Meek Mill pourrait bien faire face à un nouveau procès dans cette même commune. Pas d’inquiétude, cela serait pour son bien. Explications.



Le Procureur du District de Philadelphie dénonce en effet une injustice dans la façon dont le rappeur avait été jugé par le juge Genece Brinkley. En effet, cette dernière aurait abusé de son pouvoir en le condamnant à deux à quatre ans de prison pour avoir “techniquement violé sa période de libération conditionnelle”. Elle avait rendu une visite surprise à Meek Mill alors qu’il faisait du service communautaire dans un foyer pour sans-abris, ce qui est en réalité considéré comme un travail entrant dans les conditions légales d’une période de probation.

Ainsi, le Procureur Larry Krasner aimerait réévaluer la peine de Meek Mill, lors d’un nouveau procès avec des juges différents. Le juge Brinkley a quant à lui plusieurs fois tenté de refuser son éviction de l’affaire, nous laissant croire à un désir de revanche personnel contre Meek Mill. C’est d’ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles Meek Mill a créé avec Jay-Z une organisation nommée REFORM Alliance afin de réorganiser la justice criminelle, à commencer par les conditions de liberté surveillée. Affaire à suivre.

-Anaïs Koopman