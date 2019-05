Dr. Dre : "Detox" existe selon Flying Lotus !

Une information qui pourrait résoudre le mystère planant sur “Detox”...

Décidément, c’est une semaine chargée en informations sur Dr. Dre ! Le producteur et rappeur américain a fait polémique après avoir été accusé de profiter du décès de Nipsey Hussle, lorsqu’il a posté une photo de lui-même, statuant aux côtés de The Game et d’un portrait du rappeur disparu. En parallèle, une vidéo de Dr.Dre, The Game et Snoop Dogg réunits en studio a aussi été postée : de quoi éveiller des soupçons chez les fans de Nipsey Hussle… Autre grande nouvelle, le fait que l’album “Detox” de Dr.Dre attendu depuis plus d’une décennie soit en fait disponible, d’après Flying Lotus.



Depuis qu’il a été annoncé il y a des années, on ne sait plus si ce dernier est de l’ordre de la fable ou d’un réel projet qui sortira un jour. C’est le producteur Flying Lotus qui a levé le voile sur une éventuelle existence dudit projet, au micro du média américain Billboard. L’interviewé aurait même eut l’occasion d’écouter “Detox” et en déduit qu’il s’agit, selon lui, de la suite de “Compton”, le dernier album studio de Dr.Dre datant de 2015 avec la participation de Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et The Game, entre autres.



Des informations qui relancent sûrement l’impatience de la large fanbase de l’artiste, qui n’a jamais cessé de croire en la sortie de “Detox”, après le succès des trois autres albums sortis par Dr.Dre. On attend sa possible confirmation de l’existence, et peut-être d’une sortie prochaine, de “Detox”.

-Anaïs Koopman