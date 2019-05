Big Sean s'adresse au meurtrier de Nipsey Hussle!

Le rappeur Big Sean s’empare de son compte Instagram pour délivrer un message à le personne responsable de la mort de Nipsey Hussle.

Big Sean a manifestement des choses à dire en ce qui concerne le meurtre de Nipsey Hussle.

L’interprète de "I don’t fuck with you" s'est adressé à ses 11 millions d'abonnés sur Instagram ce lundi, livrant un puissant message sur la violence et sur la valeur de la vie:

"Vous savez que ce que je voulais dire à la personne qui a assassiné Nipsey et aux personnes comme celle-là qui prennent la vie de quelqu'un sous impulsivité ou pour se venger ou quoi que ce soit d'autre. Vous apportez une solution permanente à un problème temporaire ! De toute évidence, ce n’est pas comme ça que vous résolvez les problèmes. Je ne sais pas si nous connaissons réellement la valeur d’une vie, car lorsque vous prenez la vie d’une personne, vous reconstituer sa famille. Vous définissez toute la lignée."

Selon Big Sean, tué quelqu'un revient à détruire une famille et donc toute une descendance:

"Ce que je veux dire par là, c'est que je sais que ma grand-mère travaillait pour ma mère, pour moi et mon frère. Je n’ai même pas encore d’enfants, que je travaille déjà pour mes enfants et ceux de mes enfants. Lorsque vous prenez la vie de quelqu'un, vous rétablissez tout cela. Et pour quoi ? Pour quelque chose qui aurait pu être mieux communiqué."

Sean admet qu’il est un "terrible communiquant", mais c’est quelque chose qu’il essaie d’améliorer pour faire passer des messages importants à la société. "Cela demande beaucoup d’efforts" poursuit-il.

"J’ai remarqué que chez les hommes et en particulier chez les hommes noirs, on nous apprend à communiquer d’une certaine manière. On nous apprend à être dur, à se venger et à riposter par la violence et tout ce genre de merde, non ?"

Une tradition qui se transmet de génération en génération qui inquiète énormément le rappeur californien qui n’hésite pas à attirer l’attention sur ce que ce comportement peut engendrer une perte énormes de personnes active dans la communauté:

"Mais tu sais, on va continuer à perdre des rois ! On continuera à perdre des Martin Luther Kings ! Des Malcolm Xs ! On va continuer à perdre des Nipsey Hussles. Et pour quoi ?"

Sean pense que si les gens mettaient leur ego et leur fierté de côté pour communiquer au lieu d’aller directement au meurtre, cela donnerait des résultats beaucoup plus positifs. Il a terminé son message en partageant quelque chose que sa grand-mère lui disait toujours : "La communication peut sauver une nation"…

Peinda.B.