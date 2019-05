Ateyaba / Joke fait le ''Job'' dans son dernier morceau !

Découvrez le tout dernier titre de Ateyaba : Job.

Après des mois d’absence et un projet qui se fait toujours attendre, Joke / Ateyaba a surpris tout le monde aujourd’hui en nous dévoilant un tout nouveau titre : Job.

Comme à son habitude, le rappeur de Montpellier n'a prévenu personne avant de sortir son nouveau morceau ; ce qui n’est pas pour déplaire aux fans, qui semblent apprécier le côté imprévisible d’Ateyaba !

Sur une prod sombre mais à la fois mélodieuse signée Ikaz Boi, l’auteur de ‘’On est sur les nerfs’’ nous propose aujourd’hui un egotrip puissant, illustré par un flow dont lui seul a le secret. Des punchlines fortes ainsi qu’un refrain provoquant ‘’Pour les loves / Jfais mon job’’ nous prouvent une fois de plus que Joke est loin d’être dépassé et qu’il compte bien, comme il le répète souvent, faire des ‘’loves’’.

Un peu plus de cinq ans après la parution de son dernier et premier projet ‘’Ateyaba’’, les fans sont toujours en attente de son deuxième album ‘’Ultra Violet’’ initialement prévu pour le 24 novembre 2017… Aucune date n’a malheureusement été annoncée pour ce second projet, il annonçait il y a quelques mois : "Si UV n'est pas encore sorti c’est qu’il est pas prêt, y’a pas d’histoire de maison de disque ou de manager qui me bloque, je crée et quand ça sera prêt ça sortira merci pour votre patience."...

Donc en attendant on vous laisse découvrir son tout dernier morceau : Job.