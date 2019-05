Lil Nas X tease un nouveau projet !

En pleine ascension, Lil Nas X nous annonce du lourd.

L’auteur du hit “Old Town Road” ne compte pas s’arrêter au succès de ce dernier track. Quelques jours après la sortie du clip du remix de la fameuse chanson avec Billy Ray Cyrus, celui que l’on considère comme “la star de la country/rap” a annoncé la sortie imminente de son prochain projet, qui sera disponible dès le mois prochain.

Du haut de ses seulements vingt ans, Lil Nas X, originaire d’Atlanta a récemment avoué que la bombe “Old Town Road” dévoilée en décembre dernier l’avait sauvé de la ruine… en détrônant le Champagne Papi de la première place du classement des titres les plus streamés en une semaine ! Un immense changement pour celui qui ne disposait que de cinq dollars sur son compte bancaire avant la sortie du puissant titre.

Le nouvel arrivant dans les bacs s’intitule “7” et sortira en juin. Une belle nouvelle pour sa fanbase grandissante, même si elle reste dans l’attente de la date exacte de la disponibilité du projet, ou encore de sa tracklist et d’éventuels guests sur l’EP “7”, teasé par Lil Nas X lui-même via un tweet enthousiaste.

Côté suppositions, on peut imaginer la présence de Tory Lanez, YNB Cordae ou encore Usher sur le projet d’après quelques rumeurs… L’artiste ayant également déjà partagé la scène de Cardi B, cette dernière pourrait bien déposer son flow sur le nouveau projet de Lil X Nas.

Une sortie à suivre de très près et qui devrait faire beaucoup de bruit.

-Anaïs Koopman