Meek Mill tease un projet avec Jay-Z et Eminem !

Du lourd arrive avec Meek Mill, Jay-Z et Marshall.

Que de bonnes nouvelles pour Meek Mill ! Celui qui avait été honoré par sa ville d’origine, Philadelphie, a collaboré dans le récent album “Father of Asahd” signé DJ Khaled. De plus, il annonce un projet en collaboration avec Jaz-Z et Eminem. De quoi rester aux aguets.

L’artiste, à qui la ville de Philadelphie avait dédié un week-end entier en mars dernier, a tout simplement tweeté qu’il préparait du lourd aux côtés de “jay & em”... après avoir featuré avec Jay-Z sur le son “What’s Free” aux côtés de Rick Ross au sein de son projet “CHAMPIONSHIPS”. Une nouvelle qui devrait ravir leurs nombreux fans, suite à l’organisation créée par Meek Mill et Hova afin de réformer la justice pénale américaine : l’Alliance REFORM.

I’m making power moves wit jay & em #levels — Meek Mill (@MeekMill) 18 mai 2019

Un duo gagnant aussi doué musicalement parlant qu'engagé, rejoint par Slim Shady en personne, nous rappelant la punchline lancée par Meek Mill lui-même il y a un peu moins d’un an à l’intention de Eminem dans son morceau “Stay Woke”, lui exprimant son souhait d’obtenir un couplet de sa part… Une demande qui semble avoir été entendue par l'intéressé.



On ne sait pas encore quelle sera la nature du projet (un track, un EP ou encore un album ?), ni quand on pourra le découvrir. Encore un peu de patience… et d’attention!

-Anaïs Koopman