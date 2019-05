PNL dévoile un nouveau filtre sur Instagram !

Ne les cherchez plus : Snapchat, Instagram… les PNL sont sur tous les réseaux.

On peut imaginer que si leur carrière dans le rap jeu s'éteignait, les “Deux Frères” auraient pu faire fortune dans le marketing, la communication et le community management ! Toujours plus connectés, N.O.S et Ademo viennent de balancer un nouveau site et un nouveau compte Instagram. Toujours avides de nouvelles expériences numériques, ils dévoilent aussi un nouveau filtre Instagram en réalité augmentée !

Il s’agit filtre inédit pour continuer de célébrer la sortie et le succès de leur quatrième album, “Deux Frères”, certifié disque de platine. Également un énième partenariat pour l’influent duo, après avoir collaboré avec Uber et Snapchat notamment. PNL nous surprendra toujours, en proposant des choses encore inconnues ou très récemment crées : c’est en effet une grande première pour des artistes français.

Dans le cadre de la sortie du clip mémorable de “Au DD” au sommet de la Tour Eiffel, il est donc possible pour les fans et les 1.8 millions de followers du groupe de vivre une expérience immersive en réalité augmentée, inspirée des images de la vidéo officielle. Une option nommée “PNL” a donc été ajoutée dans la liste des filtres disponible sur l’application du réseau social pour l’occasion. Ce filtre si particulier a été imaginé et réalisé en partenariat avec myReality.design… de quoi accroître toujours plus le nombre de vues sur le clip en question. Et de continuer d'innover et de se renouveler !

-Anaïs Koopman