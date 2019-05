Rihanna s’oppose violemment à une loi répressive contre l’avortement en Alabama !

La chanteuse Rihanna nous prouve que la notoriété peut aussi permettre de s’engager.

Ce jeudi 15 mai 2019 marque un vrai retour en arrière concernant le droit des femmes : Key Ivey, la gouverneure de l’État d’Alabama aux États-Unis, a promulgué un texte très sévère prévoyant des peines de prison pour les médecins acceptant de pratiquer l’IVG, sans exception en cas de viol ou d’inceste. Une nouvelle qui a choqué le monde entier et notamment certaines personnalités publiques, comme Kylie Jenner ou encore Rihanna.



Cette dernière n’a pas hésité à se positionner face à cette nouvelle loi qui a pourtant un goût d’ancien… basée sur l’idée que “toute vie [serait] un cadeau”. Et ce, quelles que soient les conditions de toute grossesse. Visiblement très remontée, la chanteuse et femme d’affaires barbadienne âgée de trente-et-un ans a partagé une photo qui a déjà bien fait le tour du globe : celle qui regroupe les portraits des vingt-cinq hommes responsables de cette législation punitive pour les femmes d’Alabama et du reste du monde.

D’après Rihanna, ces hommes sont des “idiots qui prennent des décisions pour les FEMMES américaines”. Elle a ajouté à l’intention de la gouverneure qu’elle devrait avoir honte. Précisons qu’il s’agit de la loi la plus répressive en matière d’interruption volontaire de grossesse dans l’ensemble des États-Unis. Un rude retour de bâton face à un mouvement féministe de plus en plus répandu et puissant en faveur de l’égalité des droits femmes-hommes, dont fait activement partie l’artiste.

-Anaïs Koopman