Chilla et Adidas représentent l’OL !

Chilla collabore avec Adidas pour les nouveaux maillots de l'équipe de l'Olympique Lyonnais.

Chilla nous avait prévenu, en 2019 il y aura plein de surprises. Entre son EP "Karma" et sa tournée, la belle brune a trouvé le temps de faire un partenariat explosif avec Adidas pour les nouveaux maillots de l’équipe de football de l’Olympique Lyonnais

Chilla la candidate parfaite pour cette collaboration !

Chilla a toujours pris autant soin de son look que de son rap, sachant allier streetwear et casual chic, la rappeuse est à la pointe de la mode, quant aux marques de vêtements sportifs, elles cherchent de plus en plus à être tendance.

De plus, aux USA, rap et basket fonctionnent en osmose à l’image du hip-hop et du foot en France, choisir une artiste féminine pour la marque permet d'ajouter une touche sexy dans un univers parfois un peu trop masculin.

Le point de rencontre de Chilla et Adidas est à Lyon ! Originaire de la ville, il était évident que la lyriciste de 25 ans représente la capitale de la soie lorsque la marque aux trois bandes décide de faire les nouveaux maillots de son équipe de foot. Avec tous les fans de l’OL, Chilla est sûre d’élargir sa visibilité avec cette campagne exclusive.

La voix douce du rap français s’impose comme une reine aux cotés des visages emblématiques du terrain de la capitale des Gaules.

Chilla, une lionne qui réussi à s’imposer dans deux mondes rempli majoritairement d’hommes.

D’après le philosophe Nietzsche: "Dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l’homme", Chilla nous a prouvé que dans le game aussi la femme fracasse tout, est-ce donc le "Karma"? On vous laisse y répondre.

Peinda.B.