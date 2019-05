DJ Khaled dévoile la cover de son album !

DJ Khaled divulgue la pochette de son opus "Father Of Ashad" disponible dès demain.

L’album "Father Of Ashad" de DJ Khaled a une date de sortie officielle ! Après avoir annoncé le disque plus tôt ce mois-ci, le roi de Snapchat a révélé que son projet devait sortir le 17 mai.

Le DJ, producteur, rappeur et entertainer s'est confié sur le projet:

"En faisant l’album "Father Of Ashad", je me suis assuré d’etre retourné à mes racines qui font de moi l’homme que je suis aujourd’hui ! Grimpez la montagne sacrée avec moi. Father of Ashad le 17 mai ! Tout est entre les mains de Dieu et celles d’Ashad @wethebestmusic @rocnation @epicrecords. Ça arrive, c’est terminé, c’est près ! 17 mai !"

Khaled a fait la promotion de la date de sortie sur les médias sociaux, toujours avec son humour communicatif, en la partageant dans sur differentes plateformes. Le nabab hip hop avait repoussé la date de sortie de l’opus à plusieurs reprises pour revenir encore plus fort.

"Father Of Asahd" sera le onzième album studio de Khaled et son premier projet depuis 2017, "Grateful". Le disque devrait inclure le single "No Brainer" avec la participation de Chance The Rapper, Quavo et Justin Bieber.

La machine à hit de ces dix dernières années est en cover avec son fils Ashad qu’il désigne d’ailleurs comme étant un roi.

En parallèle, DJ Khaled annonce la sortie "Father Of Ashad: The Album Experience", un documentaire relatant toutes les coulisses de la création de l’opus avec la participation de nombreux artistes dont Jay-Z, Meek Mill et SZA. Ce film sera aussi disponible le 17 mai sur Tidal.

Peinda.B.