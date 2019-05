Nipsey Hussle : bataille juridique autour de sa fille

Tout se complique pour les proches de Nipsey Hussle…

Comme en pleine loi des séries, la famille de Nipsey Hussle, déjà en plein deuil, semble accumuler les difficultés, pendant que le meurtrier du rappeur se retrouve sans avocat pour le défendre. Alors que sa disparition fait couler beaucoup de larmes et d’encre, c’est une de ses filles qui pâtit davantage des conséquences de son décès : une bataille judiciaire est en cours pour sa garde…



Rappelons que deux enfants ont perdu leur père le dimanche 31 août dernier : un petit garçon né en 2016, dont la maman est Lauren London, la dernière compagne en date du rappeur; et une petite fille âgée de dix ans, née de sa relation précédente, avec Tanisha Foster. Cette dernière, Emani Asghedom, se retrouve en plein tumulte, puisque sa garde est réclamée par plusieurs personnes au sein de sa famille et a été discutée le 14 mai dernier devant la Cour Supérieure du Comté de Los Angeles.

En effet, Blacc Sam et Samantha Smith, frères et soeurs de Nipsey Hussle, voudraient tous deux la garde de la petite, déclarant que leur mère ne peut, selon eux, pas s’occuper de sa fille correctement et allant jusqu’à réclamer une “garde d’urgence”, “dans l’intérêt supérieur” de l’enfant. Samantha Smith a également précisé avoir commencé à élever la petite avant la mort de son frère, soutenue par Blacc Sam et leur père, également parent de Nipsey Hussle.



Selon le média américain TMZ, la mère de la petite Emani aurait pleuré en la voyant, expliquant ne pas l’avoir vue depuis deux mois, malgré la garde partagée convenue avec Nipsey. Elle aurait également assuré qu’elle continuerait de se battre pour obtenir sa garde à temps plein, justifiant une aide financière provenant de la succession de Nipsey Hussle, estimée à 2 millions de dollars… La date de la décision a été déplacée au 17 mai, pour des raisons inconnues du public.

-Anaïs Koopman