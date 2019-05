Booba peint son coeur en couleur dans “Arc-en-ciel” !

Écoutez la dernière bombe sentimentale lâchée par le Duc.

Trop de clash pour Booba ? Alors que les règles, la date et le lieu du fameux octogone sont enfin fixés, le Duc de Boulogne semble prendre un peu de recul après de nombreuses semaines de confrontation avec Kaaris, son plus grand rival du moment. D’abord en teasant la sortie très prochaine de sa nouvelle marque de streetwear, “DCNTD”, pour “Disconnected”; puis en sortant un nouveau titre touchant, dans lequel on voit qu’il a “déconnecté” d’une certaine manière.

Ce n’est plus un secret : le roi de la punchline du rap français ne fait pas souvent économie de la virulence. Et pourtant, il sait aussi s’ouvrir émotionnellement dans certains de ses morceaux... Le titre et clip “Petite Fille” à succès et dédiés à sa propre fille en sont la preuve, tout comme “Arc-en-ciel”, le dernier track dévoilé par le rappeur “sur toutes les plateformes”, comme précisé par B20 lui-même sur son lieu de communication préféré : Instagram. Sur le même compte, il avait déjà teasé, tout en sachant conserver un certain suspense, cette nouveauté.



Ceux qui aiment entendre un Booba plus mélodieux et sensible ne seront pas déçus : que du love dans ses lyrics, destinées à une heureuse élue qu’il appelle “bébé”, comme à son habitude et qu’on aimerait bien identifier ! Or, pour l’artiste, “le temps est compté”. Dans un mélange de nostalgie et de bonheur, communiqués à travers des métaphores colorées et poétiques, Booba, pour qui “souffrir de l’amour n’est pas une obligation”, prône à la fois l’amour et le fait de ne pas trop s’attacher… Il préfère en profiter, “le temps d’un rayon de soleil”.

Un Booba affectueux, mais toujours sur ses gardes… c’est ce qu’on retient de ce doux morceau et de sa cover, sur laquelle on ne retient aucune couleur : un arc-en-ciel, certes, mais en noir et blanc.

-Anaïs Koopman