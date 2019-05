Jay-Z et Eminem en duel pour la troisième place du Billboard !

Eminem et Jay-z partagent la même place dans le classement du Billboard américain.

Eminem et Jay-Z sont facilement deux des MC les plus prolifiques du hip-hop et partagent maintenant une place dans l’élite du Billboard américain.

Le Billboard est le classement par référence des titres musicaux et albums les plus populaires, on y voit défiler les plus grandes stars de la musique internationale.

Quand on arrive au rap game, milieu très compétiteur, une question se pose : qui est le meilleur rappeur ?

Tout d’abord, nous avons Drake qui mène la charge avec 33 entrées dans le classement, puis Lil Wayne, son mentor, qui entre en seconde place avec 24 titres.

Cependant, un coude à coude entre Slim Shady et Hov se déroule à la troisième place. Effectivement, les deux OG du rap sont à égalité avec, pour chacun, le troisième top 10 des hits dans l’histoire du Billboard 100. Les titans du rap US ont tous les deux 21 entrées dans le palmarès donc il est presque impossible de les départager.

La dernière entrée d’Eminem dans cette classification est lors de sa collaboration avec Logic sur le titre "Homicide", qui a d’ailleurs fait ses débuts en cinquième place cette semaine.

La légende de Roc-A-Fella, en revanche, a eu sa première participation au Billboard 100 en 1999 avec "Heartbreaker" de Mariah Carey, et, depuis il ne l’a plus quitté.

"Kamikaze", le dixième album studio de Em, est sorti en août dernier et a fait ses débuts en première place du Billboard 200. Le dernier album solo de JAY-Z, "4:44", sorti en juin 2017, s’est également imposé en première place du classement.

L'année dernière, Hov a fait équipe avec sa femme, la superstar Beyoncé, pour l'album "Everything is Love", un succès phénoménal notamment avec le titre "Apes**t" qui a propulsé l’opus en seconde place du classement.

L’arbitrage entre les deux artistes est bel et bien difficile étant donné le nombre de classiques qu’ils ont chacun à leur actif. Eminem et Jay-z resteront éternellement des légendes du rap…

Peinda.B.