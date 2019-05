Nekfeu : mise en vente des billets pour son film-album !

Avis aux fans de Nekfeu : on vous conseille de rester au taquet.

Comme annoncé très récemment, Nekfeu fait son grand retour dans le rap et le cinéma. En faisant d’une pierre deux coups, le Fenneck fait sensation après de nombreux mois d’absence : il prévoit de sortir son troisième album “au cinéma”, pendant la diffusion du documentaire qu’il a co-réalisé avec Syrine Boulanouar, lors d’une séance unique le jeudi 6 juin prochain à vingt heures !

De quoi attirer de nombreux fans devant le grand écran pour la diffusion de “Les Étoiles Vagabondes”, un documentaire de quatre-vingt-six minutes co-produit par Seine Zoo Records et FullDawa Films. Il est désormais possible de réserver ses places pour la fameuse séance sur le site Pathé Gaumont qui prévoit une projection dans soixante-cinq salles en France, dont dix sur le sol de la capitale.

On vous rappelle que le synopsis prévoit de définir le titre “les étoiles vagabondes”, en suivant la description suivante : “quand deux étoiles sont trop proches et que l'une d'elles explose en supernova, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes.” N’oublions pas que d’après le dernier post Instagram de Nekfeu, son nouvel album sortira également “le 6 juin au cinéma”. Une manière originale pour Nek de dévoiler le projet attendu depuis plus de deux ans.

-Anaïs Koopman