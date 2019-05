Ninho crée son propre label : TTR Music !

Ninho ajoute une corde à son arc : celle de la production.

Deux semaines après la sortie du clip de sa collaboration avec Zola sur le morceau “Papers” extrait du projet “Cicatrices” de ce dernier, Ninho, qui a aussi récemment fait un featuring avec SCH sur “Prêts à partir” n’oublie pas de penser à son chemin solo… tout en restant néanmoins toujours en lien avec d’autres artistes. En effet, Ninho fonde son propre label, qu’il nomme TTR Music.

Comme annoncé il y a quelques heures à peine sur son compte Instagram, Ninho ne s’arrête pas aux punchlines explosives et crée son premier label indépendant, afin de “développer des artistes en tout genre”. L’artiste aux désormais deux casquettes semble plutôt sûr de son coup, puisqu’il accompagne la vidéo de présentation du logo de ce nouveau label par le hashtag “#CaPeutTremblerAtoutMoment”. Quant à “TTR”, il s’agit de l’acronyme d’une de ses expressions préférées “Tiens Tiens Retiens”, une invitation à l’intention de ses fans et followers à s’intéresser à cette activité complémentaire.

Une belle preuve de la détermination du rappeur, qui a décroché le disque d’or en une semaine à peine et le disque de platine en trois semaines pour son deuxième album studio “Destin”, disponible depuis le 22 mars dernier. Malgré ce succès notoire, il souhaite élargir son champ de compétences et de vision… afin de ne pas s’enfermer dans le rap. Une belle initiative, sur les traces d’autres label fondés par des rappeurs et devenus célèbres, à l’instar de QLF Records par PNL, Affranchis Music par Fianso ou bien sûr 7 Corp par Booba.

-Anaïs Koopman