Niska soutient une Coupe d’Afrique des Nations à Evry !

Une CAN encouragée par Niska dans les quartiers des Epinettes et des Aunettes.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations a lieu tous les deux ans depuis 1957 sur le territoire Africain, des habitants des quartiers des Epinettes et des Aunettes à Evry (département de l’Essonne) ont instauré leur propre version du tournoi, dans un cadre amical. Un événement soutenu par le rappeur Niska notamment, originaire d’Evry.



La compétition s’est déroulée à un peu plus d’un mois de la version officielle de la trente-deuxième édition de la CAN, qui débutera le 21 juin prochain en Egypte et non au Cameroun comme initialement prévu. De nombreux jeunes et anciens joueurs professionnels se sont pris au jeu, apparemment inspirés par la vraie compétition. Une initiative sportive et fédératrice soutenue de près par Niska et Benzema, qui ont tous deux communiqué sur l’évènement.



Ce dernier a pris place au stade Jean-Louis Moulin ce week-end et les joueurs devraient continuer à se disputer des matchs dans le cadre de cette CAN made in France, surtout après l’engouement notamment provoqué par les tweets de plusieurs personnalités… En légendant son post par “Tout ça grâce à la cité, sans l’aide de personne”, Niska a rendu hommage au “peuple” et au “quartier d’epinetzo” avec émotion.

-Anaïs Koopman