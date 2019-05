Nipsey Hussle : son meurtrier présumé n'a plus d'avocat.

Eric Holder est dans de beaux draps !

Identifié quelques jours après l’assassinat de Nipsey Hussle à Los Angeles, Eric Holder, vingt-neuf ans, est le principal suspect du meurtre du rappeur le 31 mars dernier. Alors que son cas semblait déjà assez lourd, il se s’allège pas avec le temps, puisque le meurtrier présumé a été lâché par son avocat.



Ce dernier, prénommé Christopher Darden, avait en effet connu des heures compliquées à la suite de l’annonce de son engagement pour la défense Eric Holder, placé en détention et inculpé pour meurtre, double tentative de meurtre et possession illégale d’arme. Avec de tels chefs d’accusation et une caution fixée à cinq millions de dollars, celui qui a été identifié grâce à une vidéosurveillance et vendu par la femme qui aurait conduit le véhicule avec lequel il s’était enfui après la fusillade a très certainement besoin d’un solide soutien pour sa défense.

C’est ce pour quoi Christopher Darden s’était embarqué avant de recevoir des menaces de mort le visant lui et sa famille… De quoi le faire flancher malgré des raisons de défendre Eric Holder bien définies et communiquées sur ses réseaux sociaux. Selon lui, il est de son devoir de “protéger les droits” de ses clients, “quand bien même la foule est en colère”. Visiblement très en colère face aux attaque de “lâches”, l’avocat a fini par se détacher de ce client en particulier et de lâcher un simple “FUCK YOU” aussi libérateur que surprenant !

En attendant, Eric Holder se retrouve sans défense...

-Anaïs Koopman