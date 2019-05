Cardi B décroche 1 million de dollars en 24h!

Le partenariat entre Cardi B et Fashion Nova a ramené 1 million de dollars en 24h.

Tout ce que Cardi B fait vaut de l’or !

Cardi nous le prouve encore une fois avec sa nouvelle collection de vêtements en collaboration avec la marque la plus célèbre de la toile : Fashion Nova. En seulement 24h, la collab’ a rapporté presque 1 million de dollars et la collection a été sold out en seulement 48h.

C’est la seconde fois que Bardi collabore avec l’enseigne de prêt-à-porter en ligne, effectivement, en novembre dernier, la collection s’est vendue en quelques minutes. Pour la collection printemps-été, FashionNova a donc décidé d’anticiper sur la demande en s’approvisionnant cinq fois plus que lors du lancement précédent, cependant cela n’était pas suffisant.

L’engouement autour de Cardi B ne cesse de s’agrandir, elle est une valeur sûre pour l’enseigne.

D’ailleurs, la soirée de lancement était à la hauteur des attentes, accompagnée de Blueface, de Lil Nas X, ou encore de YG, la rappeuse du Bronx a enflammé la scène du Hollywood Palladium ce mercredi

Il faut le savoir, Fashion Nova permet d’avoir des vêtements tendances à prix accessibles et depuis le début de son ascension, Cardi B n’a jamais caché son affection pour la marque, il était donc évident de remettre le couvert pour un partenariat inédit.

Tenues affriolantes, décolletés, couleurs vives, lingerie fine, allant du skinny au curvy, FNxCardi met la féminité à l’honneur dans cette nouvelle collection.

Belcalis a souhaité que ces vêtements soient en concordance avec sa personne.

Cardi B est devenue une Business Woman hors pair en quelques temps, sur le point de surpasser les plus grands pour devenir la femme la plus influente au monde.

Peinda.B.