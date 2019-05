L’instrumentale de ''Au DD'' plagiée ? Comme un goût de scandale pour PNL.

PNL a craint de voir le clip de “Au DD” supprimé, à cause d’un probable plagiat...

Six jours après la sortie de leur dernier clip pour le touchant morceau “Deux Frères”, PNL, au sommet de son succès, se retrouve dans une dangereuse position. En effet, la bombe du duo intitulée “Au DD” et balancée le 5 avril dernier dans le rap français pourrait avoir été plagiée… de quoi remettre en cause toute sa réussite.

Si le clip de “Au DD” a été visionné plus de soixante-seize millions de fois sur la chaîne YouTube du groupe, la vidéo magique montrant les deux frères en haut de la Tour Eiffel, pourrait être effacée malgré ce nombre astronomique. En effet, la mélodie du track en question a été reconnue dans un autre morceau, sorti avant “Au DD” sur internet.



Ademo et N.O.S ont beau avoir décroché le disque d’or en seulement quelques jours pour “Deux Frères”, ils font face à une accusation qui pourrait les faire redescendre de leur trône aussi rapidement qu’ils y sont montés… Le morceau créant des soupçons s’intitule “Amber in bloom” et est signé par Luke Gartner-Brereton, guitariste folk australien.



Si l’utilisation d’une mélodie déjà existence risque de déplaire à un grand nombre de fans et de détracteurs du duo, il s’agit en réalité d’une instrumentalise libre de droit et donc légalement réutilisable dans un sample autre. Aucune violation de droits d’auteurs à l’actif des deux frères les plus puissants du rap français pour le plus grand soulagement de leur fanbase. De plus, la musique initiale est passée de 900 vues à bientôt 60 000 sur le site d’hébergement de vidéo. Une aubaine partagée.

-Anaïs Koopman