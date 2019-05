6ix9ine : sa copine se fait tatouer son visage !

Jade ne lâche pas Daniel Hernandez d’une semelle...

Décidément, Jade semble très sérieusement attachée au rappeur new-yorkais, qui est toujours entre les barreaux pour de multiples délits, depuis maintenant six mois. Alors que ce dernier a célébré ses vingt-trois ans (seulement) le 8 mai dernier, sa compagne Jade s’est fait tatouer son visage sur la poitrine, visiblement très confiante en la pérennité de leur relation.

Un léger contraste entre le comportement de la petite amie actuelle de Tekashi 69 et celui de son ex-compagne, avec qui le jeune artiste a eu une petite fille. En effet, Sara Molina, qui sortirait avec un ex-associé présumé du rappeur, a notamment témoigné à l’encontre de 6ix9ine alors qu’il est actuellement menacé de quarante-sept ans de prison pour neufs chefs d’accusation.





De plus, elle l’aurait dénoncé pour viol et violences. Des faits qui n’ont pas été relatés par Jade, qui semble être à l’apogée de son amour pour le détenu. Elle lui rendrait régulièrement visite d’après son feed Instragram et a donc ajouté son visage à sa poitrine, où un tattoo “69” mentionnait déjà le rappeur. Un hommage dont elle semble fière, puisqu’elle a partagé l’oeuvre à la fois à travers des photos et des vidéos.



Celui que l’on traite de “balance” suite à sa coopération avec le gouvernement en échange d’une réduction de peine semble donc pouvoir compter sur sa copine, qui n’a pas l’air d’être refroidie par sa situation plus que délicate !

