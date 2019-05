Shay : son album a leaké !

“Antidote” est déjà en vente en magasin… de quoi énerver la rappeuse belge.

Alors que la rappeuse bruxelloise annonçait avec enthousiasme la sortie de son deuxième projet il y a quelques semaines, l’auteure de “Jolie Garce” semble être dans un tout autre état d’esprit. Alors que “Antidote”, dont la couverture officielle avait aussi été partagée, devait sortir le 10 mai, l’album est déjà en vente en magasin. De quoi déplaire à l’artiste, aussi surprise que ses fans !

Initialement, “Antidote” ne devait pas être disponible avant ce soir, minuit. Celle qui avait fait beaucoup de bruit en quittant 92i le label de Booba et en se montrant provocante dans le clip du titre “Jolie” pousse un coup de gueule sur ses réseaux sociaux après avoir reçu des encouragement de la part de fans qui semblent s’être procurés l’album “Antidote” en version physique en magasin (Fnac, Cultura, ect)… avant sa sortie officielle !

Visiblement remontée, l’artiste a d’abord jeté la responsabilité sur le label Capitol (Universal Music France), lui demandant des explications avec un simple “C’est sérieux là ? Capitol France ?” lâché dans sa story Instagram. Un leak qui détonne, puisque la plupart des fuites d’albums surviennent de nos jours sur Internet. En plus d’être excédée par la nouvelle, Shay s’est aussi dite “triste” de ce mauvais lancement pour “Antidote”, toujours via son compte Instagram. On lui souhaite cependant le même succès que “Jolie Garce”, qui avait été certifié disque d’or après sa sortie le 2 décembre 2016.

