50 Cent clash encore Young Buck !

50 Cent fait disparaître le clip « Road Trip » de Young Buck de la plateforme Youtube.

Nouvel épisode dans la série 50 Cent vs Young Buck !

Après des semaines de fight via réseaux sociaux interposés, la guerre entre 50 Cent et Young Buck prend un nouveau tournant.

Après avoir trollé Young Buck sur Instagram, Fifty décide d’employer la manière forte en y mêlant la justice. Le producteur de la série Power poursuit Buck pour avoir violé les droits d’auteur sur le titre "Road Trip".

Après celle contre Teiarra Mari, 50 remporte une nouvelle bataille judiciaire, et pour célébrer cela, il décide de ridiculiser Buck dans un post Instagram.

"Cette vidéo n’est plus disponible en raison des revendications de droits d’auteur de G-Unit RECORDS."

Pour continuer dans ses moqueries, 50 ajoute "Regarder cette nouvelle vidéo. Fofty '#Jeveuxmonargentlundi' "

Evidemment, Young Buck s’est empressé de répondre au rappeur de NYC.

"Le grand #Fofty dit que je lui dois de l’argent. Dites-lui #Ouvreleslivres Compulsive l’EP est toujours dans les bacs #Diffamation"

Une aubaine pour Young Buck qui lui permet de continuer à promouvoir sa mixtape "Compulsive", sortie le 12 avril dernier.

Les frictions entre 50 et Buck ont éclaté le mois dernier après que Buck ait demandé à être libéré de son contrat avec G-Unit Records. À partir de là, l’interprète de "In Da Club" a accusé Buck d’avoir une relation avec un transsexuel et l’invite d’ailleurs à faire son coming-out officiellement sur les réseaux sociaux.

Une fraternité détruite pour de bon. Les hostilités sont ouvertes, il nous reste plus qu’à attendre les réactions des deux protagonistes d’ici lundi prochain...

Peinda.B.