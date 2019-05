Niska tease un nouveau titre !

Depuis sa voiture, Niska s’ambiance sur son prochain son...

Une chose est sûre, Niska est toujours plus actif : loin de lui l’idée de se reposer sur ses lauriers, il continue de balancer des nouveautés ! Trois semaines après la sortie du clip aux influences américaines “RR 9.1” en collaboration avec Koba LaD, le rappeur français originaire d’Évry tease déjà son prochain titre, à bord de son véhicule.



L’auteur du récent et explosif morceau “Giuseppe” semble très enthousiaste vis-à-vis de la suite de ses projets en solo, d’après son dernier post Instagram. Niska a en effet partagé une vidéo sur ses réseaux, le montrant en train de s’ambiancer sur la place du passager avant et à l'écoute d'une prod puissante et de paroles virulentes, à base de : “j’vais les niquer, les reniquer sans arrêt”.

Un court extrait annonçant un vrai banger à venir et qui suffit à déchaîner ses nombreux fans et followers, incluant notamment Booba, qui a pris la peine de commenter le post en question d’un emoticon “étonné”, que l’on peut interpréter comme un encouragement de la part du Duc de Boulogne.



Pas encore de date de sortie pour ce nouveau track, mais une curiosité certaine semée dans les esprits de ceux qui le suivent de près ou de loin. Il faut dire que le rappeur est au somment de sa notoriété sur le territoire français, tout en se faisant de plus en plus connaître à l’étranger, notamment suite à son redoutable “Boom Bye Bye” en collaboration avec le DJ, producteur, auteur et rappeur américain Diplo.

-Anaïs Koopman