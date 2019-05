Entrez dans la "Barquetterie" de Benny Adam !

Rappeur, chanteur et producteur, Benny Adam pourrait vous surprendre avec sa "Barquetterie" inédite !

Nouvel artiste canadien, Benny Adam arrive dans le rap et pourrait bien s’y faire une place assez rapidement. D’abord beatmaker, l’artiste a déjà eu l’occasion de placer des prods pour quelques gros noms comme SCH ou Niro et s’inscrit plus ou moins dans cette génération de producteurs multitâches capables de composer la musique comme de l’interpréter. Décidé à rapper, Benny a donc préparé sa “Barquetterie” pour finalement la dévoiler au grand public le 26 avril dernier via un EP.

Avant d’être un vrai projet , cette “Barquetterie” était une continuité de vidéos à succès que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne Youtube de Benny Adam. Avec un univers original et une musique particulière, le rappeur a réussi à toucher un public et s’est donc décidé à sortir un EP directement inspiré de cette série.

Le projet comprend sept morceaux et représente une bonne carte de visite pour le rappeur puisqu’on peut y trouver des couleurs musicales assez différentes entre sonorités très rap, puis plus pop et parfois même inspirées de la musique orientale ou afro-caribéenne. Capable de chanter, de rapper, de produire Benny Adam a su montrer une vraie polyvalence dans son EP avec une certaine originalité, bien aidé par une multitude d’autres artistes français ou canadiens présents sur les morceaux parmi lesquels Heezy Lee, Le Motif ou encore Obia Le Chef pour ne citer qu’eux

Plus récemment et toujours pour bien promouvoir son EP, le rappeur a sorti les clips officiels de “Barquette” (le 4 avril dernier) et aussi “Fais moi briller” (la semaine dernière). Si le premier représente le canadien dans un univers décalé de fast food, le second se révèle plus sobre et coloré même s’il témoigne toujours de cet univers atypique propre à Benny Adam. On vous laisse découvrir ces deux vidéos ici :