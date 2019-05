Petit, Action Bronson a écrit une lettre à Sadam Hussein !

Le rappeur américain serait engagé depuis sa tendre enfance.

Le rappeur originaire du Queens (New-York), dont la franchise n’est plus à prouver, aurait toujours eu un fort caractère, prêt à s’engager à travers ses paroles… C’est ce que nous montre son plus récent post Instagram. Action Bronson a en effet posté la photo d’une lettre écrite à la main à l’intention de Sadam Hussein en 1990, à l’âge de seulement sept ans.



Dans cette dernière, l’auteur du projet “Mr Wonderful”, qui déclare dans la légende du fameux post être “énervé” par le fait que la lettre n'ait jamais été envoyée, demande à l’homme d’État irakien de “ne pas tuer tous les soldats dans le Golfe parce qu’ils ont des familles qui les attendent chez eux”. Alors en plein conflit militaire avec les États-Unis et leurs alliés, celui qui a régné sur l’Irak entre 1979 et 2003 semblait inquiéter, à raison, le jeune Arian Asllani à l’origine de la missive pacifiste.

Une belle intention, qui a touché de nombreux fans de l’artiste, dont les origines familiales ont dû favoriser une ouverture d’esprit que l’on retrouve dans ses créations. Fils d’un père immigré albanais de confession musulmane et d’une mère new-yorkaise de confession juive, celui qui se fait appeler Action Bronson depuis la sortie de son premier album “Dr. Lecter” en 2011 est à la base un chef cuisinier de renom. Autre casquette, celle de l’acteur : il est annoncé sur le film “The Irishman” signé Martin Scorsese, dont la diffusion est prévue pour 2019 sur Netflix.



De nombreuses cordes à l’arc d’Action Bronson, donc, qui ne cessera de nous étonner… pour la bonne cause !

-Anaïs Koopman