PNL ne s’arrête plus… le prochain clip arrive : celui de ''Deux Frères'' !

Découvrez le teaser du clip de ''Deux Frères'' signé PNL.

Depuis son retour, le duo régnant sur le rap français est sous les feux des projecteurs et ne semble pas s’en éloigner. Après la bombe de “Deux Frères”, vendue à plus de 113 000 exemplaires en seulement une semaine, c’est au tour des images de nous éblouir à nouveau. Le groupe avait mis la barre très haut en balançant le clip de “Au DD” aux soixante-douze millions de vues le jour de la sortie de l’album, tourné au sommet de la Tour Eiffel. Il sera bientôt de retour avec le clip de “Deux Frères”, teasé via ses réseaux sociaux.

Vingt secondes, c’est ce qui suffit à Ademo et N.O.S pour nous donner envie de découvrir leur prochain clip. Une mini-vidéo balancée via un tweet efficace légendé "...Deux Frères", comme pour nous aider à patienter, encore un peu. Tourné le mois dernier comme annoncé par le Parisien qui avait diffusé une vidéo du tournage sur le sol de Val-de-Marne, à Ivry-sur-Seine plus exactement, le clip devrait bientôt arriver sur nos écrans. Peut-être même en ce vendredi.

En direct de la cité Gagarine, où les deux frères ont grandi un moment, les deux rappeurs ont souhaité rendre une sorte d’hommage au quartier qui sera détruit l’été prochain, avant d’être remplacé par de nouvelles habitations et de nouveaux commerces. Un autre clip a été tourné en mars dernier aux Tarterêts à Corbeil-Essonnes, autre quartier dans lequel a vécu le groupe, alors que les deux artistes n’étaient encore qu’enfants.



En bref, PNL est bel est bien là pour rester.

-Anaïs Koopman