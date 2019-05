Justin Bieber clashe Eminem !

Alors que Slim Shady a critiqué sa génération, Justin Bieber s’enflamme.

Voici une preuve supplémentaire du clivage qui s’opère entre la nouvelle et l’ancienne vague de rappeurs. C’est le chanteur canadien Justin Bieber qui a commenté, déçu, l’opposition clairement affichée entre ces deux générations de figures du rap game par Eminem dans son dixième et dernier album “Kamikaze” sorti le 31 août dernier et dans le morceau “The Ringer” plus particulièrement.



Dans le titre en question, Marshall s’est en effet permi de critiquer les “jeunes rappeurs”, à l’image de Lil Pump ou encore de Lil Xan, cités dans ses paroles. Alors que Justin Bieber écoutait son projet, il s’est exprimé sur le sujet via une story sur son compte Instagram, dans laquelle il affirme : “j’adore le flow d’Eminem mais je n’aime pas qu’il critique d’autres rappeurs. J’aime la nouvelle génération du rap et il ne la comprend pas”.

Eminem n’est pas à une critique près au niveau de cet album en particulier, après avoir été remis en cause par la communauté LGBTQ après avoir visé Tyler The Creator sur le virulent morceau “Fall”. Finalement, Eminem s’était expliqué sur la question, justifiant ses dires par un mauvais état d’esprit au moment d’écrire les paroles et regrettant d’avoir blessé le rappeur et producteur ainsi que tous les autres concernés.

On peut donc s’attendre à un probable retour sur la remarque de Justin Bieber de sa part, même si c’était au micro de Sway que Slim Shady s’était confié au sujet de “Fall”, visiblement très à l’aise avec le célèbre intervieweur.

-Anaïs Koopman