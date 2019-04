On peut s’attendre à une reformation prochaine de Sexion d’Assaut d’après Maître Gims !

Une bonne nouvelle pour les fans de Gims et du groupe de huit MC’s.

Formé en 2002 par huit rappeurs parisiens aux noms de Gims, Lefa, Barack Adama, Maska, Doomams, JR O Chrome, Black M et L.I.O Pétrodollars; le crew Sexion d’Assaut s’était dissout à la suite du succès rencontré par son deuxième album intitulé “L’Apogée” publié le 5 mars 2012. Un titre qui en dit long, puisque les différents membres du groupe se sont séparés alors qu’ils étaient au sommet de leur réussite, pour chacun se concentrer sur sa carrière solo... Finalement, Maître Gims, qui souhaiterait désormais se faire appeler Gims, a mentionné une réunion plus que probable et prochaine des voix et personnalités de Sexion d’Assaut.



Dans une interview donnée à la radio RTL dans le cadre de la promotion de la réédition de “Ceinture Noire”, son dernier projet en date, sortie le 26 avril dernier et intitulée “Transcendance”, Gims a partagé une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans du groupe de hip-hop français, en attente de sa reformation depuis sept années.



Sans donner de date de retour pour autant, Gims a confirmé une reformation, affirmant : “C’est possible, bien sûr. On fait tout pour en tout cas. On s’organise. On a envie d’en faire un évènement, vraiment”. Une quasi-promesse déposée ce jour-là au micro de l’émission “Journal Inattendu” ce samedi 27 avril. Du côté de Gims indépendamment du fameux crew, il enflammera la scène de Stade de France le 28 septembre prochain dans le cadre de son Fuego Tour...

-Anaïs Koopman