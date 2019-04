Seth Gueko claque la porte de son bar en s’envole de nouveau pour la France !

Pour se concentrer sur l’ouverture du Petit Phuket, le rappeur ferme le Seth Gueko Bar et rentre en France.

Entre Saint-Ouen-l’Aumône et la Thaïlande, Seth Gueko semblait avoir trouvé son équilibre. Heureux fondateur et propriétaire du fameux Seth Gueko Bar sur la terre thaïlandaise, Seth Gueko quitte finalement l’Asie du Sud Est, où il était installé depuis une dizaine d’années. Âgé de trente-huit ans, le membre du label et collectif Néochrome s’embarque dans une nouvelle aventure, puisqu’il ouvre un nouvel établissement appelé le Petit Phuket.



Ce dernier sera basé dans le 95 (département du Val-d’Oise) et permettra à l’artiste et entrepreneur de partager en France son héritage asiatique, puisqu’il s’agira d’un restaurant thaï. Seth Gueko a annoncé ce renouveau via un message partagé sur son compte Twitter légendé "Libération" et dans lequel il affirme avoir ressenti un certain mal du pays, justifiant son déménagement. Son départ n’était cependant pas un secret, puisqu’il l’avait déjà mentionné lors de la promotion de son dernier projet “Destroy”, sorti le 25 janvier 2019.





Si le Seth Gueko Bar restera à jamais l’objet d’un morceau, il manquera très certainement aux locaux thaïlandais et aux touristes français qui s’aventurent dans les environs, une fois fermé le 30 mai prochain. En plus du Petit Phuket, il avait déjà placé quelques pions en France, avec l’ouverture de son Barloo Tattoo Shop aux côtés du tatoueur Alex Flex, établissement installé à Pontoise également. Rendez-vous très prochainement au 13 rue de Rouen dans la même ville pour “manger thaï comme à Phuket” !

-Anaïs Koopman