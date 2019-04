La murale en l’honneur de Nipsey Hussle a été dégradée par une adolescente !

De quoi énerver de nombreux fans de Nipsey Hussle, dont le décès a marqué le plus grand nombre.

Triste sort pour la murale peinte en l’honneur de Nipsey Hussle, décédé le dimanche 31 mars dernier, alors âgé de trente-trois ans. Quelques jours après la libération de Kerry Lathan, une autre victime de la fusillade qui a coûté la vie au rappeur, qui avait été arrêté après avoir violé sa liberté conditionnelle, on continue tristement de parler du défunt. En effet, le mur qui la été peint à son honneur a été dégradé par une adolescente originaire du Connecticut.



Du nom de Kaitlyn Renee aka “Kay Kay”, la malfaitrice s’est en effet amusée à détériorer la murale dédiée à Nipsey Hussle, basée à Hartford. Elle s’est donc amusée, d’après une vidéo prise et partagée par une personne se trouvant aussi sur place et des selfies pris à ce moment-là, à tagger à l’aide d’une bombe de peinture noire les lettres “SK” et des dessins plutôt suggestifs… Si l’on ne connaît pas la signification de ces deux lettres, elle étaient également inscrites sur le dos de la personne observatrice de la scène.



WOWWWW!!! Look at this ATTENTION SEEKING girl defacing NIPSEY HUSSLE’s mural. Babygirl needs a THERAPIST stat!?!????????‍♀️????????‍♀️ She’s wild disrespectful???????????????? #NipseyHussle #blacktwitter pic.twitter.com/cBVBNscZru — Toya Johnson???? (@ToyaBK79) 27 avril 2019



Un acte dégradant qui a choqué plus d’un visiteur et internaute, allant jusqu’à envoyer des menaces de morts à l'auteure des faits, notamment via Twitter. Cette dernière a réagi aux intimidations sans se remettre en question, niant avoir manqué de respect à l’auteur de la murale au nom de Corey et justifiant son geste par une réaction à ceux qui selon elle auraient “beaucoup trop ouvert leur bouche”. Elle a ajouté trouver “hilarant” le fait de discuter d’une “peinture” et de la menacer de mort pour avoir ajouté sa touche… par-dessus le dessin déjà existant et commémoratif. Une manière selon beaucoup de se faire remarquer pour les deux adolescentes...

-Anaïs Koopman