Sefyu sort le troisième opus de ses courts métrages : "De la Neige dans les Collèges" !

Après la sortie de "Yussef" le 12 avril dernier, Sefyu sort le court-métrage et clip du titre : "De la Neige dans les Collèges" !

Suite à son grand retour avec l’album “Yussef”, Sefyu nous a gratifié de clips sous la forme de courts métrages pour promouvoir ce nouveau projet inédit. Co-réalisés par les soins du rappeur, ces petits films illustrent des thématiques propres à la rue, aux cités en plus des morceaux de l’album et s'enchaînent les uns et les autres pour former une sorte de web-série dont on suit l’évolution sur YouTube. A la fin de chaque courts métrages, le Sénégalo-Ruskov débarque dans un format de clip plus classique comme une conclusion de l’épisode.

Après les deux premières vidéos “Mal(à)laise” puis “Dans la glace”, le rappeur d’Aulnay-sous-Bois, dévoile cette fois le troisème épisode de ses courts métrages avec “De la Neige dans les Collèges” dans la continuité des deux premiers opus. Si la web-série avance, on retrouve à la fin de la vidéo un Sefyu entouré de tous ses gars pour un clip posé dans le quartier, symbolique de l’esprit “street” que n’a jamais perdu le rappeur. Staff athlétique, cagoules et motos se retrouvent pour un clip classique mais efficace dans lequel Sefyu dénonce avec ses flows si originaux, les vices et les maux d’une jeunesse qui se détruit elle-même. On vous laisse découvrir le court-métrage et le clip ici :

Pour ceux qui ne l’ont pas encore écouté on rappelle que “Yussef” est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis le 12 avril dernier. Le projet signe le retour du Sénégalo-Ruskov après 8 ans d’absence, une excellente nouvelle pour les nostalgiques et les fans qui ont pu grandir avec l’artiste d’Aulnay-sous-Bois et qui seront ravi de le retrouver.