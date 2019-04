Travis Scott à l'amende après son concert manqué au Super Bowl !

Un faux pas pour Travis Scott, qui a manqué à ses engagements lors du Super Bowl.

Une semaine après la sortie du clip “CHopstix” de ScHoolboy Q en collaboration avec Travis Scott, ce dernier détourne les regard de ces images explosives après ne pas avoir assuré son concert au Super Bowl et perdu le premier épisode du procès correspondant. Comme Kodak Black, qui a annulé à la dernière minute sa dernière représentation prévue à Boston le mercredi 17 avril dernier, Travis Scott a déçu quelques fans… et son compte bancaire !

En effet, l’artiste n’avait pas fait acte de présence au weekend de Super Bowl au Minnesota il y a plus d’un an, en mars dernier. Une absence qui lui vaut une amende de 383 000 dollars, somme déterminée par le jury du procès, à l’intention de la compagnie d'événementiel PJAM.... qui a bien évidemment réclamé le montant dû à Travis Scott. Howard King, l’avocat de ce dernier a été très mécontent de ce verdict, affirmant sa volonté de faire son possible pour réduire la somme demandée.



Coup dur pour le rappeur, qui aurait reçu de la part de PJAM une avance de 150 000 dollars et à qui un jet privé avait été prêté pour l’occasion. Le concert n’a malgré tout pas été honoré, annulé à la dernière minute. D’après PJAM toujours, Travis Scott aurait “refusé de se rendre à l’évènement”, alors qu’il s’était quand même présenté le dimanche au Super Bowl.



Une explication pour son absence pourrait bien être la naissance de sa fille avec Kylie Jenner quelques jours avant ce fameux week-end, le 1er février. Heureusement, il peut compter sur les plus de 34 millions de dollars récoltés suite à sa tournée “Astroworld : Wish You Were Here”... aux côtés de sa compagne, aujourd’hui billionaire.

-Anaïs Koopman