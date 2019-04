French Montana parle du prochain projet de Kanye West qui s’annonce fou !

D’après French Montana, le prochain album de Kanye West va “changer la vie de tout le monde”...

Deux semaines après la sortie du clip explosif “Médicine” de Jennifer Lopez et French Montana, ce dernier s’est confié au micro de l’émission Beats 1 Radio et s’est notamment épanché sur le prochain projet de Kanye West qui pourrait bien être “Yandhi”, attendu depuis maintenant des mois par des fans par milliers.



D’après French Montana, le prochain album de Ye, qui n’a pas encore de date de sortie fixée à ce jour, sera un projet “incroyablement impactant”. Toujours d’après ses dires, Kanye West “travaille sur quelque chose de fou (...) de plus grand que la musique”. Ce dernier lui aurait montré ce sur quoi il planchait, confirmant d’après lui qu’il sait bien penser “out of the box”, autrement dit hors des sentiers battus. Une caractéristique qu'on lui prête très volontiers.

En allant toujours plus loin, French Montana a fait une dédicace à Kanye West, le décrivant comme un homme “spécial” qui allait “toucher quelque chose qui allait changer la vie de tout le monde”. Rien que ça. Une belle déclaration, alors que French Montana est lui-même en plein travail sur son prochain projet qu’il a “fini à 96%”. Il ne lui resterait donc plus que les “difficultés techniques” à régler avant de pouvoir sortir “le meilleur album qu’il n'ait jamais produit”. On en doute pas, après l'écoute d'un premier extrait au nom de "Slide" aux côtés de Blueface et Lil Tjay.

Deux projets qui s’annoncent donc incroyables et qu’on attend avec la plus grande impatience.

-Anaïs Koopman