Les proches de Kodak Black ont peur pour lui !

Après avoir annulé un concert, Kodak Black inquiète son entourage…

Kodak Black fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, plus pour les clashs qu’il instaure lui-même que pour sa musique… Entre T.I., la femme de Nipsey Hussle et The Game, le rappeur américain et haïtien s’emballe. Alors qu’il aurait pu changer la donne auprès de ses fans lors d’un concert organisé à Boston, il a annulé la représentation au dernier moment. De quoi ne pas se redorer le blason. Du tout.

Tout a commencé avec le décès de Nipsey Hussle à Los Angeles, le 31 mars dernier. Moins d’une semaine après la fusillade qui a mis fin à la vie du rappeur, Kodak Black avait en effet très maladroitement déclaré souhaiter “laisser un an” à Lauren London, la veuve de Kodak Black, pour faire son deuil et se laisser séduire… Une provocation qui a choqué plus d’un fan, dont le rappeur T.I., qui lui avait demandé de revenir sur ses dires. Chose que Kodak Black n’a pas faite même s’il s’est excusé d’avoir blessé Lauren London… tout en affirmant n’avoir “rien fait de mal”.

Loin de se rétracter, Kodak Black était allé jusqu’à déclarer que si T.I. avait défendu Lauren London, c’était pour la séduire à son tour… avant de clasher sa femme dans un titre inédit nommé “Expeditiously”. En parallèle, il s’est aussi attaqué à The Game qui s’était également permi de le recadrer en lui sommant de “fermer sa gueule”, tout simplement.



Une prise de position qui a déplu à Kodak Black, qui s’est empressé de le traiter de strip-teaseur… avant de se faire insulter à son tour à base de “Fuck Kodak” par le public présent à Boston pour assister à ce concert avorté. Au lieu de compter sur ses fans ou sur les organisateurs qui ont entamé des poursuites à son encontre, le rappeur se les met de plus en plus à dos ce qui risque de le desservir davantage… Du côté de ses proches, certains membres de son équipe ont aussi été inquiets sans nouvelles de l’artiste.



Absence volontaire ? Soucis de santé ? Arrestation ? On attend plus d’éclaircissements.

-Anaïs Koopman