Beyoncé dévoile son film "Homecoming" sur Netflix !

Beyoncé revient sur le devant de la scène avec un film événement nommé "Homecoming".

Surprendre est l’activité favorite chez les Carters! Beyoncé sort son film "Homecoming" en partenariat avec le site Netflix. Un choix fait méticuleusement car la plateforme reste pour l’instant le service de diffusion de série et de films en streaming numéro 1 dans le monde.

Un documentaire longuement travaillé !

Queen Bee offre à ses fans une pépite avec les meilleurs évènements de sa carrière d’artiste, de ses shows exceptionnels à Coachella l’année dernière, aux répétitions intense en coulisse, la chanteuse nous montre tout !

Mais aussi, Mrs.Carter nous partage des moments de sa vie privée en compagnie de Jay-Z, Blue Ivy, ou encore, de ses jumeaux Sir et Rumi, qu’elle a longuement caché des projecteurs.

On le sait depuis le début de sa carrière, Beyoncé sépare énormément son intimité à sa vie publique, plutôt discrète la chanteuse préfère être mise en avant pour son talent et non pour les gossips . La sortie de ce court métrage a donc fait réagir la toile en quelques minutes et le public n’attend que de voir Bee en toute transparence !

"Homecoming" n’est pas qu’un film !

Partout où Beyoncé passe, la musique n’est pas très loin, de fait, en plus d’avoir publié la bande annonce du film sur son compte Instagram, la femme la plus influente de l’industrie musicale en a profité pour dévoiler la cover d’un album inédit nommé "Homecoming : The Live Album".

Un opus composé de 40 de ses meilleurs titres en version live, de quoi ravir les fans du monde entier.

Avec un album inédit et un film documentaire, Beyoncé est venu éblouir 2019, les surprises du clan Carter ne viennent que de commencer…

Peinda.B.