Cardi B avoue avoir la pression pour son deuxième album !

Un côté du succès de Cardi B à ne pas négliger : l’exigence de ses fans.

Celle qui domine les Billboard Awards 2019 avec vingt-et-unes nominations a rétabli les choses sur la vision que la plupart ont du succès. Si ce dernier est forcément grisant et stimulant dans la majorité des cas, il peut aussi mettre la pression à celui ou celle qui l'expérimente ! C’est ce qu’a souligné Cardi B dans une interview donnée au média américain HipHopDX le 12 avril dernier, lors de la soirée privée du Spark Award 2019 à Hollywood.

La rappeuse new-yorkaise est jeune maman et a récemment reçu l’Award du Meilleur Album de Rap lors de la soixante-et-unième cérémonie des Grammy Awards. Nommée dans dix-huit catégories différentes à l’occasion des Billboard Awards 2019, Cardi B a répondu à la question du changement dans sa vie depuis qu’elle a remporté un tel Grammy pour son premier projet “Invasion of Privacy”.



D’après elle, la différence est la pression concernant celui qui succédera à ce premier album à succès. D’après ses dires, cela signifie qu’elle doit se mettre à plancher sur ce dernier, de quoi lui ajouter une bonne dose de stress, notamment lié à toute la médiatisation autour de l’artiste. À côté de ça, Cardi B affirme que cette nouvelle étape lui fait se sentir bien, même “fière”... et heureusement !



Lorsqu’on lui demande pour quand est prévu ce fameux deuxième album, Cardi B rétorque qu’il sortira “quand il sera terminé”. Une preuve supplémentaire du fort caractère de l’artiste, déjà bien loin.

-Anaïs Koopman