Kodak Black clashe la femme de T.I. dans "Expeditiously"!

Kodak Black dévoile un titre inédit nommé "Expeditiously" dans le but de pulvériser T.I. et plus particulièrement sa femme.

Nouvelle épisode dans le conflit entre T.I. et Kodak Black ! L’auteur de "Testimony" s’attaque cette fois-ci à la femme de T.I., Tameka Harris, plus connue sous le pseudonyme de Tiny, dans un titre inédit nommé "Expeditiously". Depuis la mort de Nipsey Hussle, les réactions des personnalités publiques ont été innombrables, la preuve en est, les funérailles de Nipsey ont été un évènement national aux Etats-Unis. Sauf que Kodak Black, qui est connu pour ne pas mâcher ses mots, est aller à contre-coup du mouvement et a eu des propos déplacés envers la conjointe du défunt, Lauren London. T.I.P a jugé cette action comme un manque de respect total, de là est né une querelle via réseaux sociaux interposés entre les deux protagonistes. Afin de remuer le couteau dans la plaie, Kodak Black divulgue un son, avec en ligne de mire le boss du Hustle Gang et son épouse. "Comment peux-tu me dire ce qui doit sortir de ma bouche, tu ne connaissais même pas Nipsey/ Tiny est moche comme tout, je n’aurai jamais envie de Piggy". Ce couplet est survenu après que T.I. a enlevé une installation dédiée à Kodak au Trap Music Museum d’Atlanta. D’ailleurs, T.I. en tout bien tout honneur a donné un avant-gout d’une riposte sur @theshaderoom. Un track qui risque de mettre de l’huile sur le feu… En quelques temps, Kodak a déclaré les hostilités dans le rap game américain, entre The Game et T.I., le rappeur est prêt à détruire tous ses adversaires. Nous suivons donc la suite de cette série de très près… Peinda.B.